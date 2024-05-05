У Білому домі заявили, що допомога США дозволить Україні піти в наступ у 2025 році
Сполучені Штати Америки вважають, що схвалена Конгресом допомога дозволить Україні втримати оборону у 2024 році й, можливо, знову піти у контрнаступ у 2025 році. З такою заявою виступив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, виступаючи 4 травня на заході, організованому газетою Financial Times.
Салліван прогнозує, що найближчим часом Росія продовжить наступати, бо, за його словами, "не можна миттєво клацнути вимикачем".
При цьому він вважає, що військова підтримка США дозволить Україні тримати лінію фронту та витримати російський наступ протягом 2024 року.
За його словами, у 2025 році українські війська збираються "піти в наступ, щоб відвоювати територію, яку росіяни відібрали".
FT припускає, що наступ України залежатиме від збільшення фінансування з боку Конгресу та схвалення Білого дому.
Питання в тому, чи будуть ці гроші. У США цього року відбудуться президентські вибори, а Дональд Трамп, майбутній кандидат від Республіканської партії, скептично ставиться до допомоги Україні та обіцяє спробувати швидко припинити бойові дії й шукати врегулювання шляхом переговорів.
- У лютому президент Володимир Зеленський сказав, що головним завданням України на 2024 рік буде оборона, а також удари по російському флоту в Чорному морі та тимчасово окупованому Криму. При цьому начальник ГУР Кирило Буданов приблизно в той самий час сказав, що Сили оборони зможуть перейти в новий наступ у 2025 році.
- У квітні Зеленський підтвердив, що Україна має план нового контрнаступу, але він залежить від постачання зброї, в тому числі зі США.