В Белом доме заявили, что помощь США позволит Украине пойти в наступление в 2025 году
Соединенные Штаты Америки считают, что одобренная Конгрессом помощь позволит Украине удержать оборону в 2024 году и, возможно, снова пойти в контрнаступление в 2025 году. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая 4 мая на мероприятии, организованном газетой Financial Times.
Салливан прогнозирует, что в ближайшее время Россия продолжит наступать, потому что, по его словам, "нельзя мгновенно щелкнуть выключателем".
При этом он считает, что военная поддержка США позволит Украине держать линию фронта и выдержать российское наступление в 2024 году.
По его словам, в 2025 году украинские войска собираются "пойти в наступление, чтобы отвоевать территорию, которую россияне отобрали".
FT предполагает, что наступление Украины будет зависеть от увеличения финансирования Конгресса и одобрения Белого дома.
Вопрос в том, будут ли эти деньги. В США в этом году состоятся президентские выборы, а Дональд Трамп, будущий кандидат от Республиканской партии, скептически относится к помощи Украине и обещает попытаться быстро прекратить боевые действия и искать урегулирования путем переговоров.
- В феврале президент Владимир Зеленский сказал, что главной задачей Украины на 2024 год будет оборона, а также удары по российскому флоту в Черном море и временно оккупированному Крыму. При этом начальник ГУР Кирилл Буданов примерно в то же время сказал, что Силы обороны смогут перейти в новое наступление в 2025 году.
- В апреле Зеленский подтвердил, что у Украины есть план нового контрнаступления, но он зависит от поставок оружия, в том числе из США.