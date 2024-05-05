В Белом доме заявили, что помощь США позволит Украине пойти в наступление в 2025 году

Джейк Салливан рассказал, как США видят ход войны: РФ будет наступать в 2024-м, но Украина удержит фронт, а в 2025-м может начаться контрнаступление

Джейк Салливан (Фото: EPA / BONNIE CASH)

Соединенные Штаты Америки считают, что одобренная Конгрессом помощь позволит Украине удержать оборону в 2024 году и, возможно, снова пойти в контрнаступление в 2025 году. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая 4 мая на мероприятии, организованном газетой Financial Times.

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Салливан прогнозирует, что в ближайшее время Россия продолжит наступать, потому что, по его словам, "нельзя мгновенно щелкнуть выключателем".

При этом он считает, что военная поддержка США позволит Украине держать линию фронта и выдержать российское наступление в 2024 году.

По его словам, в 2025 году украинские войска собираются "пойти в наступление, чтобы отвоевать территорию, которую россияне отобрали".

FT предполагает, что наступление Украины будет зависеть от увеличения финансирования Конгресса и одобрения Белого дома.

Вопрос в том, будут ли эти деньги. В США в этом году состоятся президентские выборы, а Дональд Трамп, будущий кандидат от Республиканской партии, скептически относится к помощи Украине и обещает попытаться быстро прекратить боевые действия и искать урегулирования путем переговоров.