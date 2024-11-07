Отказ от НАТО и земель. Аналитик Дубовик рассказал, на что может толкать Трамп Украину
Новоизбранный вице-президент США Джей Ди Вэнс во время предвыборной кампании заявлял, что Штаты могут надавить на Украину, прекращая военную помощь, чтобы Киев согласился на фактическую оккупацию Россией украинских территорий в обмен на "мир". Гостевой профессор Университета Тафтса (США) Владимир Дубовик в комментарии LIGA.net не исключил такого сценария.
По мнению Дубовика, также условием заморозки войны от Трампа может быть ограничение украинского суверенитета – например, он может вынуждать Киев отказаться от вступления НАТО.
"Зачем Дональду Трампу придумывать более сложные варианты, чтобы заморозить войну. Он будет давить на Киев, чтобы принял мирные предложения Москвы и прекратил войну. Тем более, такие настроения есть также среди части элит в ЕС. В частности, лидеров стран, которые поддерживают Украину. Победа Трампа просто закрепляет этот нарратив среди союзников", – говорит Дубровик.
По его словам, западные союзники переходят с позиции помощи Киеву, которая ничего не меняет в войне, на подталкивание к вынужденному, несправедливому, ненадежному, непродолжительному, но "миру", который остановит войну.
Аналитик предположил, что контакты между командой Трампа и российским диктатором Владимиром Путиным, по всей вероятности, будут еще до инаугурации, но "если Трамп будет осторожным, то подождет до 20 января".
Дубовик подчеркнул, что новоизбранному президенту США запрещено вступать в отношения с другими странами, пока не завершилась каденция действующего лидера Штатов Джо Байдена.
- Первым шагом в реализации мирного плана Трампа будет подготовка к переговорам с Путиным, считает аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.
- Трамп не раз заявлял о необходимости скорейшего завершения российско-украинской войны и критиковал военную помощь Киеву. LIGA.net собрала основные цитаты Трампа об Украине во время предвыборной кампании.
- Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде перед выборами, обещал, что при его каденции войн не будет.