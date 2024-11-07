Отказ от НАТО и земель. Аналитик Дубовик рассказал, на что может толкать Трамп Украину

Кандидат в вице-президенты Трампа Джей Ди Вэнс поздравляет его с победой. Рядом жена Трампа Мелания и их сын Беррон (Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Новоизбранный вице-президент США Джей Ди Вэнс во время предвыборной кампании заявлял, что Штаты могут надавить на Украину, прекращая военную помощь, чтобы Киев согласился на фактическую оккупацию Россией украинских территорий в обмен на "мир". Гостевой профессор Университета Тафтса (США) Владимир Дубовик в комментарии LIGA.net не исключил такого сценария.

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По мнению Дубовика, также условием заморозки войны от Трампа может быть ограничение украинского суверенитета – например, он может вынуждать Киев отказаться от вступления НАТО.

"Зачем Дональду Трампу придумывать более сложные варианты, чтобы заморозить войну. Он будет давить на Киев, чтобы принял мирные предложения Москвы и прекратил войну. Тем более, такие настроения есть также среди части элит в ЕС. В частности, лидеров стран, которые поддерживают Украину. Победа Трампа просто закрепляет этот нарратив среди союзников", – говорит Дубровик.

По его словам, западные союзники переходят с позиции помощи Киеву, которая ничего не меняет в войне, на подталкивание к вынужденному, несправедливому, ненадежному, непродолжительному, но "миру", который остановит войну.

Аналитик предположил, что контакты между командой Трампа и российским диктатором Владимиром Путиным, по всей вероятности, будут еще до инаугурации, но "если Трамп будет осторожным, то подождет до 20 января".

Дубовик подчеркнул, что новоизбранному президенту США запрещено вступать в отношения с другими странами, пока не завершилась каденция действующего лидера Штатов Джо Байдена.