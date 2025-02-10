Держсекретар Рубіо: Головною темою Мюнхенської конференції буде війна РФ проти України
Марко Рубіо (Фото: ORLANDO BARRIA / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що головним питанням на Мюнхенській безпековій конференції буде війна Росії проти України. Про це він розповів в інтерв'ю радіо SiriusXM Patriot.

"Президент Трамп був дуже чітким, що війна в Україні повинна закінчитися. Він збирається як би почати прокладати широкий шлях уперед, і він хоче, щоб ця війна закінчилася", – розповів держсекретар.

За словами Рубіо, в інтересах усіх, аби ця війна закінчилася, і тому посадовці США обговорюватимуть це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами на Мюнхенській конференції.

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської безпекової конференції, а також анонсував візити представників команди Трампа до України.

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