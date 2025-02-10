Держсекретар Рубіо: Головною темою Мюнхенської конференції буде війна РФ проти України

Під час заходу посадовці США обговорюватимуть закінчення війни з міністрами іноземних справ та іншими лідерами

Марко Рубіо (Фото: ORLANDO BARRIA / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що головним питанням на Мюнхенській безпековій конференції буде війна Росії проти України. Про це він розповів в інтерв'ю радіо SiriusXM Patriot.

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"Президент Трамп був дуже чітким, що війна в Україні повинна закінчитися. Він збирається як би почати прокладати широкий шлях уперед, і він хоче, щоб ця війна закінчилася", – розповів держсекретар.

За словами Рубіо, в інтересах усіх, аби ця війна закінчилася, і тому посадовці США обговорюватимуть це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами на Мюнхенській конференції.

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської безпекової конференції, а також анонсував візити представників команди Трампа до України.

6 лютого спецпосланець президента США Келлог повідомив, що на Мюнхенській конференції не буде представлено мирний план Трампа. За його словами, мирний план представлятиме сам президент, але це точно не відбудеться наступного тижня.

7 лютого Трамп заявив, що може зустрітися з Зеленським наступного тижня. Ймовірно, це відбудеться у Вашингтоні, президент США не планує їхати до Києва.