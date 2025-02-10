Госсекретарь Рубио: Главной темой Мюнхенской конференции будет война РФ против Украины

В ходе мероприятия чиновники США будут обсуждать окончание войны с министрами иностранных дел и другими лидерами

Марко Рубио (Фото: ORLANDO BARRIA/EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что главным вопросом на Мюнхенской конференции по безопасности будет война России против Украины. Об этом он рассказал в интервью радио Sirius XM Patriot.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Президент Трамп был очень четким, что война в Украине должна закончиться. Он собирается как бы начать прокладывать широкий путь вперед, и он хочет, чтобы эта война закончилась", – рассказал госсекретарь.

По словам Рубио, в интересах всех, чтобы эта война закончилась, поэтому чиновники США будут обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами на Мюнхенской конференции.

Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что встретится с вице-президентом США Джей Ди Венсом во время Мюнхенской конференции безопасности, а также анонсировал визиты представителей команды Трампа в Украину.

6 февраля спецпосланник президента США Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции не будет представлен мирный план Трампа. По его словам, мирный план будет представлять сам президент, но это точно не произойдет на следующей неделе .

7 февраля Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе. Вероятно, это произойдет в Вашингтоне, президент США не собирается ехать в Киев.