Госсекретарь Рубио: Главной темой Мюнхенской конференции будет война РФ против Украины
Марко Рубио (Фото: ORLANDO BARRIA/EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что главным вопросом на Мюнхенской конференции по безопасности будет война России против Украины. Об этом он рассказал в интервью радио Sirius XM Patriot.

"Президент Трамп был очень четким, что война в Украине должна закончиться. Он собирается как бы начать прокладывать широкий путь вперед, и он хочет, чтобы эта война закончилась", – рассказал госсекретарь.

По словам Рубио, в интересах всех, чтобы эта война закончилась, поэтому чиновники США будут обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами на Мюнхенской конференции.

Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что встретится с вице-президентом США Джей Ди Венсом во время Мюнхенской конференции безопасности, а также анонсировал визиты представителей команды Трампа в Украину.

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