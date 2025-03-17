Разговор Трампа и Путина. США введут санкции против России, если потребуется – Белый дом
Президент США Дональд Трамп может ввести дополнительные санкции против России, если его переговоры с диктатором Владимиром Путиным пройдут "не так, как он надеется". Это подтвердила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт во время пресс-конференции.
Журналистка спросила: введет ли Трамп санкции против РФ, если "переговоры во вторник пройдут не так, как он надеется".
"Президент уже говорил об этом, и, конечно, он готов сделать это, если потребуется. Мне нечего сообщить [по этому вопросу], и я бы никогда не стала опережать президента относительно столь серьезного решения", – ответила Ливитт.
Накануне Трамп анонсировал разговор с диктатором, который состоится 18 марта.
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