Рубіо запевнив, що США не підуть на поступки, які суперечать інтересам України – Каллас
Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що Вашингтон не піде на поступки Росії, які перетинають "червоні лінії" України та Європи. Про це перед засіданням міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі заявила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас, передає Newsweek.
У Каллас запитали, чи давав Рубіо запевнення європейським лідерам не йти проти України та Європи у можливих поступках Росії.
"Було підкреслено, що нічого про Україну без України, і, звичайно, Україна та Європа повинні погоджуватися на те, що обговорюється, тому що все це відбувається в Європі. Тому так, він дав нам запевнення щодо цього", – відповіла вона.
2 квітня представник російського диктатора Володимира Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв зустрівся з офіційними особами США у Вашингтоні, зокрема зі спецпосланцем Трампа з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом.
Даючи інтерв'ю республіканському телеканалу Fox News, Дмитрієв звинуватив Україну у нібито порушенні енергетичного перемир'я.
- 30 березня Трамп сказав, що був "дуже розгніваним", коли Путін заявив про нібито нелегітимність Зеленського. Тоді ж Трамп анонсував запровадження впродовж місяця вторинних мит "на всю нафту, що надходить із Росії", якщо він і Москва не зможуть досягнути угоди про припинення вогню.
- 31 березня Трамп заявив, що вірить в те, що Путін погодиться на припинення вогню. У протилежному випадку знов пригрозив санкціями, проте визнав, що не хоче їх впроваджувати.