Рубіо запевнив, що США не підуть на поступки, які суперечать інтересам України – Каллас

Кая Каллас (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що Вашингтон не піде на поступки Росії, які перетинають "червоні лінії" України та Європи. Про це перед засіданням міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі заявила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас, передає Newsweek.

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У Каллас запитали, чи давав Рубіо запевнення європейським лідерам не йти проти України та Європи у можливих поступках Росії.

"Було підкреслено, що нічого про Україну без України, і, звичайно, Україна та Європа повинні погоджуватися на те, що обговорюється, тому що все це відбувається в Європі. Тому так, він дав нам запевнення щодо цього", – відповіла вона.

2 квітня представник російського диктатора Володимира Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв зустрівся з офіційними особами США у Вашингтоні, зокрема зі спецпосланцем Трампа з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом.

Даючи інтерв'ю республіканському телеканалу Fox News, Дмитрієв звинуватив Україну у нібито порушенні енергетичного перемир'я.