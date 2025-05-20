Рубіо пояснив, у чому полягає головна проблема мирного врегулювання в Україні

Марко Рубіо (Фото: Will Oliver/EPA)

Головна проблема мирного врегулювання полягає в тому, що Росія хоче те, на що не має права, а Україна те, що не може повернути воєнним шляхом. Про це під час слухань у Сенаті повідомив державний секретар США Марко Рубіо, передає агентство Reuters.

Очільник американської дипломатії повторив тезу про те, що немає військового вирішення війни Росії проти України. Конфлікт, за словами Рубіо, має завершитися шляхом переговорів.

"І основний виклик, який ми маємо в Україні, полягає в тому, що Росія хоче те, чого у неї зараз немає і на що не має права. А Україна хоче те, що вона не може повернути військовим шляхом. І в цьому суть проблеми", – наголосив держсекретар.