Зеленський про обмін: Вже обговорюються дати, питання днів або тижнів
Обмін у форматі 1000 на 1000 може відбутися найближчими днями або тижнями, наразі узгоджуються деталі. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.
За його словами, українська група на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вже обговорює обмін з російською стороною.
"Я думаю, що найближчі дні, тижні ми будемо мати відповідний результат. Вже обговорюються деталі та дати", – повідомив Зеленський.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи будуть включені до обміну діти, президент повідомив, що йшлося про військовополонених.
"Ми сьогодні розмовляємо про обмін військовополонених. З нашого боку були сигнали щодо політв'язнів та журналістів. Міняти дітей на військових… Ми не підтримуємо такий підхід", – сказав Зеленський.
Він додав, що обмін дітей на військовополонених суперечить всім законам і є несправедливим.
"Діти повинні повертатися", – заявив він.
- Великий обмін полоненими – єдина реальна домовленість з україно-російської зустрічі у Стамбулі 16 травня (детальніше про переговори тут).
ГУР повідомляло, що над обміном уже ведеться робота. СБУ також інформувала, що вже розпочала підготовчі заходи до обміну. Турецьке джерело CNN зазначило, що процес міститиме три категорії полонених – дітей, цивільних та військових, але офіційно про це не повідомлялося.
- Начальник ГУР Буданов повідомив, що обмін полоненими може відбутися вже наступного тижня. Голова делегації РФ Мединський стверджував, що обмін відбудеться у "найближчі дні".