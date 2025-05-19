Зеленський про обмін: Вже обговорюються дати, питання днів або тижнів

Обмін 1000 на 1000, про який домовилися українська і російська сторони у Стамбулі, стосується військовополонених

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Обмін у форматі 1000 на 1000 може відбутися найближчими днями або тижнями, наразі узгоджуються деталі. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.

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За його словами, українська група на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вже обговорює обмін з російською стороною.

"Я думаю, що найближчі дні, тижні ми будемо мати відповідний результат. Вже обговорюються деталі та дати", – повідомив Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи будуть включені до обміну діти, президент повідомив, що йшлося про військовополонених.

"Ми сьогодні розмовляємо про обмін військовополонених. З нашого боку були сигнали щодо політв'язнів та журналістів. Міняти дітей на військових… Ми не підтримуємо такий підхід", – сказав Зеленський.

Він додав, що обмін дітей на військовополонених суперечить всім законам і є несправедливим.

"Діти повинні повертатися", – заявив він.