Зеленский об обмене: Уже обсуждаются даты, вопрос дней или недель
Обмен в формате 1000 на 1000 может произойти в ближайшие дни или недели, согласовываются детали. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.
По его словам, украинская группа во главе с министром обороны Рустемом Умеровым уже обсуждает обмен с российской стороной.
"Я думаю, что в ближайшие дни, недели мы будем иметь соответствующий результат. Уже обсуждаются детали и даты", – сообщил Зеленский.
Отвечая на вопрос журналиста, будут ли включены в обмен дети, президент сообщил, что речь шла о военнопленных.
"Мы сегодня говорим об обмене военнопленных. С нашей стороны были сигналы о политзаключенных и журналистах. Менять детей на военных… Мы не поддерживаем такой подход", – сказал Зеленский.
Он добавил, что обмен детей на военнопленных противоречит всем законам и несправедлив.
"Дети должны возвращаться", – заявил он.
- Большой обмен пленными – единственная реальная договоренность в украинско-российской встрече в Стамбуле 16 мая ( подробнее о переговорах здесь).
ГУР сообщало, что над обменом уже ведется работа. СБУ также информировала, что уже приступила к подготовительным мероприятиям к обмену. Турецкий источник CNN отметил, что процесс будет содержать три категории пленных – детей, гражданских и военных, но официально об этом не сообщалось.
- Начальник ГУР Буданов сообщил, что обмен пленными может состояться уже на следующей неделе. Глава делегации РФ Мединский утверждал, что обмен состоится в "ближайшие дни".