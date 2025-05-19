Зеленский об обмене: Уже обсуждаются даты, вопрос дней или недель

Обмен 1000 на 1000, о котором договорились украинская и российская стороны в Стамбуле, касается военнопленных

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Обмен в формате 1000 на 1000 может произойти в ближайшие дни или недели, согласовываются детали. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, украинская группа во главе с министром обороны Рустемом Умеровым уже обсуждает обмен с российской стороной.

"Я думаю, что в ближайшие дни, недели мы будем иметь соответствующий результат. Уже обсуждаются детали и даты", – сообщил Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста, будут ли включены в обмен дети, президент сообщил, что речь шла о военнопленных.

"Мы сегодня говорим об обмене военнопленных. С нашей стороны были сигналы о политзаключенных и журналистах. Менять детей на военных… Мы не поддерживаем такой подход", – сказал Зеленский.

Он добавил, что обмен детей на военнопленных противоречит всем законам и несправедлив.

"Дети должны возвращаться", – заявил он.