Адміністрація Трампа ввела санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду

Обмеження накладені за "безпідставні дії" суддів проти США та Ізраїлю

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Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду. Таким чином Сполучені Штати відповіли на розслідування МКС ймовірних злочинів американської армії в Афганістані та ізраїльського уряду в Газі, повідомляє Reuters.

У санкційні списки Вашингтона потрапили чотири судді з Уганди, Перу, Беніну та Словенії.

"Як судді МКС, ці чотири особи активно брали участь у незаконних і безпідставних діях МКС, спрямованих проти Америки або нашого близького союзника, Ізраїлю. МКС політизований та хибно стверджує, що має необмежені дискреційні повноваження розслідувати, висувати звинувачення та переслідувати громадян Сполучених Штатів і наших союзників", – заявив державний секретар США Марко Рубіо.

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У заяві Рубіо йдеться про розслідування МКС ймовірних воєнних злочинів, скоєних американськими військами в Афганістані, розпочате у 2020 році, та видачу у 2024 році ордера на арешт прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу за ймовірні воєнні злочини в Газі.

Санкції серйозно обмежують можливості окремих осіб здійснювати навіть звичайні фінансові операції, оскільки будь-які банки, пов'язані зі Сполученими Штатами або які здійснюють операції в доларах, повинні дотримуватися цих обмежень.

МКС розкритикував цей крок, назвавши його спробою підірвати незалежність міжнародної судової установи, яка забезпечує надію та справедливість мільйонам жертв "неймовірних звірств".