Адміністрація Трампа ввела санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду
Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду. Таким чином Сполучені Штати відповіли на розслідування МКС ймовірних злочинів американської армії в Афганістані та ізраїльського уряду в Газі, повідомляє Reuters.
У санкційні списки Вашингтона потрапили чотири судді з Уганди, Перу, Беніну та Словенії.
"Як судді МКС, ці чотири особи активно брали участь у незаконних і безпідставних діях МКС, спрямованих проти Америки або нашого близького союзника, Ізраїлю. МКС політизований та хибно стверджує, що має необмежені дискреційні повноваження розслідувати, висувати звинувачення та переслідувати громадян Сполучених Штатів і наших союзників", – заявив державний секретар США Марко Рубіо.
У заяві Рубіо йдеться про розслідування МКС ймовірних воєнних злочинів, скоєних американськими військами в Афганістані, розпочате у 2020 році, та видачу у 2024 році ордера на арешт прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу за ймовірні воєнні злочини в Газі.
Санкції серйозно обмежують можливості окремих осіб здійснювати навіть звичайні фінансові операції, оскільки будь-які банки, пов'язані зі Сполученими Штатами або які здійснюють операції в доларах, повинні дотримуватися цих обмежень.
МКС розкритикував цей крок, назвавши його спробою підірвати незалежність міжнародної судової установи, яка забезпечує надію та справедливість мільйонам жертв "неймовірних звірств".
- 20 травня 2024 року МКС видав ордер на арешт Нетаньягу та голови Міноборони Ізраїлю.
- 16 травня 2025 року стало відомом, що головний прокурор МКС Карім Хан піде у відпустку на час розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях.