Головний прокурор МКС піде у відпустку, поки розслідують його ймовірні домагання до підлеглої

Каріма Хана звинувачують у тому, що понад рік він нібито намагався примусити свою підлеглу до інтимних стосунків

Карім Хан (Фото: ЕРА / MIGUEL GUTIERREZ)

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан піде у відпустку на час розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях. Про це пише The Washington Post з посиланням на пресслужбу суду.

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Хана звинувачують у тому, що понад рік він нібито чинив тиск на свою підлеглу, намагаючись змусити її до інтимних стосунків, а також неодноразово торкався її без згоди. Сам прокурор ці звинувачення категорично заперечує.

Рішення про його відсторонення підтримали правозахисні організації, які ще торік закликали Хана скласти повноваження.

"У будь-якій іншій професійній сфері людину з такими звинуваченнями вже давно усунули б з посади", – наголосила Еймер Шайн, представниця організації Women’s Initiatives for Gender Justice, що працює в Гаазі.

Про те, що Гаага розпочне розслідування щодо Хана за сексуальні домагання, агенція Reuters повідомила ще у 2024 році.