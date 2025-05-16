Головний прокурор МКС піде у відпустку, поки розслідують його ймовірні домагання до підлеглої
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан піде у відпустку на час розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях. Про це пише The Washington Post з посиланням на пресслужбу суду.
Хана звинувачують у тому, що понад рік він нібито чинив тиск на свою підлеглу, намагаючись змусити її до інтимних стосунків, а також неодноразово торкався її без згоди. Сам прокурор ці звинувачення категорично заперечує.
Рішення про його відсторонення підтримали правозахисні організації, які ще торік закликали Хана скласти повноваження.
"У будь-якій іншій професійній сфері людину з такими звинуваченнями вже давно усунули б з посади", – наголосила Еймер Шайн, представниця організації Women’s Initiatives for Gender Justice, що працює в Гаазі.
- Про те, що Гаага розпочне розслідування щодо Хана за сексуальні домагання, агенція Reuters повідомила ще у 2024 році.