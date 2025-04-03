Нетаньягу подякував Орбану за рішення про вихід із МКС і назвав організацію "гниллю"

Прем'єр Ізраїлю, на якого МКС видав ордер, прибув 3 квітня до Угорщини – країни, яка вирішила анулювати ратифікацію Римського статуту

Беньямін Нетаньягу та Віктор Орбан (Фото: ЕРА/ZOLTAN FISCHER)

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував угорському колезі Віктору Орбану за рішення Будапешта вийти з Міжнародного кримінального суду. Про це він заявив на спільній пресконференції.

"Ви з нами в ЄС. Ви стоїте з нами в ООН і щойно зайняли сміливу та принципову позицію щодо МКС. І я тобі дякую, Вікторе. Це важливо не лише для нас, це важливо для всіх демократій", – сказав Нетаньягу.

Ізраїльський прем'єр назвав МКС "корумпованою організацією і гниллю", зазначивши, що Угорщина "зайняла дуже сміливу позицію проти антисемітизму, що підняв голову".

У четвер, 3 квітня, Нетаньягу прибув до Угорщини на зустріч з Орбаном, попри ордер МКС на арешт. Тоді ж Орбан підтвердив, що країна розпочала процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду.

20 травня 2024 року МКС видав ордер на арешт Нетаньягу й очільника Міноборони Ізраїлю.

26 листопада на той момент голова євродипломатії Боррель закликав Європу затримати Нетаньягу за ордером МКС. Німеччина заявила, що не проти, а у Франції вважали, що прем'єр-міністр має імунітет від ордера МКС.