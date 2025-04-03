Угорщина розпочала процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду

Уряд країни вважає, що суд перетворився на "політичний орган"

Міжнародний кримінальний суд (Фото: wikipedia)

Угорщина розпочала процедуру виходу зі складу членів Міжнародного кримінального суду (МКС) у четвер, 3 квітня. Рішення про вихід було ухвалено у зв'язку з візитом до Угорщини прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якому МКС виписав ордер на арешт. Про це повідомляє MTI.

Як заявив керівник канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Ґерґелі Гуляш, процедура розпочата "відповідно до конституційної та міжнародно-правової бази".

За його словами, МКС був "гідною поваги ініціативою", але останнім часом перетворився на "політичний орган".

Прикладом політичної ангажованості суду Гуляш назвав звинувачення, що були висунуті судом щодо прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Гуляш повідомив, що уряд Угорщини вважає це рішення "неприйнятним", тому вирішив не брати участі у роботі МКС.

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Керівник канцелярії повідомив, що Угорщина не ратифікувала Римський статут суду, тому, попри членство у МКС, у країні не можна за ордером суду нікого заарештувати.

1 квітня угорська служба Радіо Свобода повідомляла з посиланням на главу Мін'юсту Угорщини Бенце Тужона, що країна має намір вийти з МКС. Процес може тривати до року.