Угорщина розпочала процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду
Угорщина розпочала процедуру виходу зі складу членів Міжнародного кримінального суду (МКС) у четвер, 3 квітня. Рішення про вихід було ухвалено у зв'язку з візитом до Угорщини прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якому МКС виписав ордер на арешт. Про це повідомляє MTI.
Як заявив керівник канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Ґерґелі Гуляш, процедура розпочата "відповідно до конституційної та міжнародно-правової бази".
За його словами, МКС був "гідною поваги ініціативою", але останнім часом перетворився на "політичний орган".
Прикладом політичної ангажованості суду Гуляш назвав звинувачення, що були висунуті судом щодо прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
Гуляш повідомив, що уряд Угорщини вважає це рішення "неприйнятним", тому вирішив не брати участі у роботі МКС.
Керівник канцелярії повідомив, що Угорщина не ратифікувала Римський статут суду, тому, попри членство у МКС, у країні не можна за ордером суду нікого заарештувати.
1 квітня угорська служба Радіо Свобода повідомляла з посиланням на главу Мін'юсту Угорщини Бенце Тужона, що країна має намір вийти з МКС. Процес може тривати до року.
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- 26 листопада на той момент голова євродипломатії Боррель закликав Європу затримати Нетаньягу за ордером МКС. Німеччина заявила, що не проти, а у Франції вважали, що прем'єр-міністр має імунітет від ордера МКС.