Нетаньягу прибув до Угорщини на зустріч з Орбаном, попри ордер МКС на арешт – фото
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 3 квітня прибув з офіційним візитом до Угорщини, попри ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. Про це повідомив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький та опублікував фото зустрічі.
На знімках з аеропорту в Будапешті, де приземлився ізраїльський прем'єр, видно, що він прибув до Угорщини разом із дружиною Сарою. Очікується, що Нетаньягу зустрінеться з угорським колегою Віктором Орбаном.
Угорщина у 2001 році ратифікувала Римський статут МКС, тому зобов'язана виконувати його рішення. Зокрема, й ордер на арешт Нетаньягу, виданий 20 травня 2024 року.
Але перед візитом ізраїльського прем'єра, 1 квітня, угорська служба "Радіо Свобода" повідомляла з посиланням на главу Мін'юсту Угорщини Бенце Тужона, що країна має намір вийти з МКС. Міністр повідомив іноземних дипломатів про це рішення. Процес може тривати до року.
- 21 листопада Ізраїль звинуватив МКС у "антисемітській ненависті" після ордера на арешт прем'єра та міністра оборони.
- 22 листопада Байден заявив, що вважає обурливою видачу ордерів Гааги на арешт Нетаньягу та Галанта.
- 26 листопада на той момент голова євродипломатії Боррель закликав Європу затримати Нетаньягу за ордером МКС. Німеччина заявила, що не проти, а у Франції вважали, що прем'єр-міністр має імунітет від ордера МКС.