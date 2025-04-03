Нетаньягу прибув до Угорщини на зустріч з Орбаном, попри ордер МКС на арешт – фото

Напередодні візиту до Угорщини заявляли, що хочуть вийти з МКС

Нетаньягу та Бобровницький в аеропорту Будапешта (Фото: facebook.com/szalay.bobrovniczky.kristof)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 3 квітня прибув з офіційним візитом до Угорщини, попри ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. Про це повідомив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький та опублікував фото зустрічі.

На знімках з аеропорту в Будапешті, де приземлився ізраїльський прем'єр, видно, що він прибув до Угорщини разом із дружиною Сарою. Очікується, що Нетаньягу зустрінеться з угорським колегою Віктором Орбаном.

Візит Нетаньяху до Угорщини (Фото:facebook.com/szalay.bobrovniczky.kristof)

Угорщина у 2001 році ратифікувала Римський статут МКС, тому зобов'язана виконувати його рішення. Зокрема, й ордер на арешт Нетаньягу, виданий 20 травня 2024 року.

Але перед візитом ізраїльського прем'єра, 1 квітня, угорська служба "Радіо Свобода" повідомляла з посиланням на главу Мін'юсту Угорщини Бенце Тужона, що країна має намір вийти з МКС. Міністр повідомив іноземних дипломатів про це рішення. Процес може тривати до року.