Боррель закликає Європу затримати Нетаньягу за ордером МКС. Німеччина не проти
Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключає, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху може бути арештований у Німеччині за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом (МКС). Про це вона сказала у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7) в Італії, пише DW.

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Вона заявила, що федеральний уряд має дотримуватися закону, оскільки ніхто не може бути вище нього.

"Діє незалежність судової влади, яка у даному разі дійшла висновку, що є достатньо доказів для того, щоб зробити цей крок зараз", – додала міністерка.

Своєю чергою голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що європейці зобов'язані виконати ордер МКС проти Нетаньяху.

"Інакше це буде проявом подвійних європейських стандартів", – зазначив Боррель.

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