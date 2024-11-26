Боррель призывает Европу задержать Нетаньяху по ордеру МУС. Германия не против
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может быть арестован в Германии по ордеру, выданному Международным уголовным судом (МУС). Об этом она сказала в кулуарах встречи министров иностранных дел стран Большой семерки (G7) в Италии, пишет DW.
Она заявила, что федеральное правительство должно соблюдать закон, поскольку никто не может быть выше его.
"Действует независимость судебной власти, которая в данном случае пришла к выводу, что имеется достаточно доказательств для того, чтобы сделать этот шаг сейчас", – добавила министр.
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейцы обязаны выполнить ордер МУС против Нетаньяху.
"Иначе это будет проявлением двойных европейских стандартов", – отметил Боррель.
- 20 мая 2024 года главный прокурор МУС затребовал ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.
- 21 ноября МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта.
- Израиль в ответ обвинил МУС в "антисемитской ненависти" к стране и заявил, что суд избрал сторону "террора и зла".