Франція змінила думку щодо арешту Нетаньягу. Вважає, що той має імунітет від ордера МКС
Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Міністерство закордонних справ Франції вважає, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу має імунітет від ордерів на арешт, які видав Міжнародний кримінальний суд (МКС), тому що Ізраїль не є підписантом Римського статуту. Про це пише The Guardian.

Після того, як МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та Галанта, Франція спочатку заявила, що виконає свої зобов’язання як підписант Римського статуту, якщо ці особи з'являться на її території.

Однак у середу міністерство закордонних справ Франції змінило позицію, зазначивши, що Нетаньягу має імунітет через те, що Ізраїль не ратифікував статут.

"Країна не може бути змушена діяти всупереч міжнародному праву, яке гарантує імунітет державам, що не є учасниками МКС", – йдеться у заяві.

Також у документі підкреслили: "Ці імунітети стосуються прем’єр-міністра Нетаньягу та інших відповідних міністрів, і повинні бути взяті до уваги, якщо МКС попросить нас їх заарештувати й передати".

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