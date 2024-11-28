Франция изменила мнение об аресте Нетаньяху. Считает, что у него иммунитет от ордера МУС

Французское дипломатическое ведомство говорит, что израильские лидеры обладают иммунитетом, поскольку Израиль не является подписантом Римского устава

Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Министерство иностранных дел Франции считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обладает иммунитетом от ордеров на арест, которые были выданы Международным уголовным судом (МУС), потому что Израиль не является подписантом Римского устава. Об этом пишет The Guardian.

После того как МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта, Франция сначала заявила, что выполнит свои обязательства в качестве подписанта Римского устава, если эти лица появятся на ее территории.

Однако в среду министерство иностранных дел Франции изменило позицию, отметив, что у Нетаньяху есть иммунитет из-за того, что Израиль не ратифицировал устав.

"Страна не может быть вынуждена действовать вопреки международному праву, гарантирующему иммунитет государствам, не являющимся участниками МУС", – говорится в заявлении.

Также в документе подчеркнули: "Эти иммунитеты касаются премьер-министра Нетаньяху и других соответствующих министров, и должны быть учтены, если МУС попросит нас их арестовать и передать".

21 ноября МКС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

Израиль в ответ обвинил МКС в "антисемитской ненависти" к стране и заявил, что суд избрал сторону "террора и зла".

Байден считает возмутительным выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. Он заявил, что Израиль и ХАМАС не равнозначны.