Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер МУС на арест – фото

Накануне визита в Венгрии заявляли, что хотят выйти из МУС

Нетаньяху и Бобровницки в аэропорту Будапешта (Фото: facebook.com/szalay.bobrovniczky.kristof)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 3 апреля прибыл с официальным визитом в Венгрию, несмотря на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. Об этом сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки и опубликовал фото встречи.

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На снимках с аэропорта в Будапеште, где приземлился израильский премьер, видно, что он прибыл в Венгрию вместе с женой Сарой. Ожидается, что Нетаньяху встретится с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

Визит Нетаньяху в Венгрию (Фото:facebook.com/szalay.bobrovniczky.kristof)

Венгрия в 2001 году ратифицировала Римский статут МУС, поэтому обязана выполнять его решения. В частности, и ордер на арест Нетаньяху, выданный 20 мая 2024 года.

Но перед визитом израильского премьера, 1 апреля, венгерская служба "Радио Свобода" сообщала со ссылкой на главу Минюста Венгрии Бенце Тужона, что страна намерена выйти из МУС. Министр уведомил иностранных дипломатов об этом решении. Процесс может занять до года.