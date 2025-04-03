Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер МУС на арест – фото
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 3 апреля прибыл с официальным визитом в Венгрию, несмотря на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. Об этом сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки и опубликовал фото встречи.
На снимках с аэропорта в Будапеште, где приземлился израильский премьер, видно, что он прибыл в Венгрию вместе с женой Сарой. Ожидается, что Нетаньяху встретится с венгерским коллегой Виктором Орбаном.
Венгрия в 2001 году ратифицировала Римский статут МУС, поэтому обязана выполнять его решения. В частности, и ордер на арест Нетаньяху, выданный 20 мая 2024 года.
Но перед визитом израильского премьера, 1 апреля, венгерская служба "Радио Свобода" сообщала со ссылкой на главу Минюста Венгрии Бенце Тужона, что страна намерена выйти из МУС. Министр уведомил иностранных дипломатов об этом решении. Процесс может занять до года.
- 21 ноября Израиль обвинил МУС в "антисемитской ненависти" после ордера на арест премьера и министра обороны.
- 22 ноября Байден заявил, что считает возмутительной выдачу ордеров Гааги на арест Нетаньяху и Галанта.
- 26 ноября на тот момент глава евродипломатии Боррель призывал Европу задержать Нетаньяху по ордеру МУС. Германия заявила, что не против, а во Франции сочли, что у премьер-министра иммунитет от ордера МУС.