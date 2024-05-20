Гаага просит ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху, министра обороны и лидеров ХАМАСа

Главный прокурор МУС заявил, что имеет основания полагать, что Нетаньяху и Галант несут уголовную ответственность за военные преступления

Беньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан пригласил ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху , министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС. Соответствующий документ был опубликован на сайте МКС.

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Они обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Главный прокурор МУС заявил, что на основании собранных и исследованных доказательств, он имеет основания полагать, что Нетаньяху и Галант несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Государства Палестина (в Секторе Газа) по меньшей мере с 8 октября 2023 года, а именно:

→ морить голодом гражданских лиц как метод ведения войны – военное преступление;

→ умышленное причинение сильных страданий или серьезного вреда телу или здоровью или жестокое обращение – военное преступление;

→ умышленное убийство или убийство – военное преступление;

→ умышленные нападения на гражданское население – военное преступление;

→ истребление и/или убийство, в том числе в контексте смертей, вызванных голодом – преступление против человечества;

→ преследование – преступление против человечества;

→ другие бесчеловечные действия – преступления против человечества.

По словам Хана, Израиль совершал эти действия, чтобы ликвидировать группировку ХАМАС, вернуть заложников, которых ХАМАС похитил, и "коллективно наказать гражданское население Сектора Газа, которое они воспринимали как угрозу".

Трех должностных лиц ХАМАСа: лидера группировки в Секторе Газа Яхью Синвара, руководителя военного крыла ХАМАСа Мохаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри и руководителя политбюро группировки Исмаила Ханиеха – обвиняют, в частности, в:

→ захвате заложников;

→ изнасиловании и других актах сексуального насилия;

→ пытках;

→ жестоком обращении с пленными;

→ посягательстве на личное достоинство.

По данным офиса генерального прокурора МУС, три должностных лица ХАМАСа несут уголовную ответственность за убийство сотен израильских гражданских во время нападений, которые осуществила группировка, и захвате по меньшей мере 245 заложников.

29 апреля газета The New York Times сообщила, что израильские официальные лица все больше верят, что МУС готовится выдать ордера на арест высокопоставленных чиновников по обвинениям в конфликте с ХАМАС, речь идет, в том числе, о Нетаньяху. Также суд якобы рассматривает ордера на арест лидеров ХАМАС.

30 апреля сообщалось, что США и их союзники обеспокоены тем, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест израильских чиновников именно тогда, когда страна приближается к соглашению о прекращении огня с ХАМАС, что потенциально может поставить под угрозу его действие.