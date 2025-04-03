Венгрия начала процедуру выхода из Международного уголовного суда
Международный уголовный суд (Фото: wikipedia)

Венгрия начала процедуру выхода из состава членов Международного уголовного суда (МУС) в четверг, 3 апреля. Решение о выходе было принято в связи с визитом в Венгрию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которому МУС выписал ордер на арест. Об этом сообщает MTI.

Как заявил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели Гуляш, процедура начата "в соответствии с конституционной и международно-правовой базой".

По его словам, МУС был "достойной уважения инициативой", но в последнее время превратился в "политический орган".

Примером политической ангажированности суда Гуляш назвал обвинения, выдвинутые судом в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Гуляш сообщил, что правительство Венгрии считает это решение "неприемлемым", поэтому решило не участвовать в работе МУС.

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Руководитель канцелярии сообщил, что Венгрия не ратифицировала Римский статут суда, поэтому, несмотря на членство в МУС, в стране нельзя по ордеру суда никого арестовать.

1 апреля венгерская служба Радио Свобода сообщала со ссылкой на главу Минюста Венгрии Бенце Тужона, что страна намерена выйти из МУС. Процесс может занять до года.

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