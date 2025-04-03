Нетаньяху поблагодарил Орбана за решение о выходе из МУС и назвал организацию "гнилью"
Биньямин Нетаньяху и Виктор Орбан (Фото: ЕРА/ZOLTAN FISCHER)

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил венгерского коллегу Виктора Орбана за решение Будапешта выйти из Международного уголовного суда. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции.

"Вы с нами в ЕС. Вы стоите с нами в ООН и только что заняли смелую и принципиальную позицию по МУС. И я говорю тебе спасибо, Виктор. Это важно не только для нас, это важно для всех демократий", – сказал Нетаньяху.

Израильский премьер назвал МУС "коррумпированной организацией и гнилью", отметив, что Венгрия "заняла очень смелую позицию против поднявшего голову антисемитизма".

В четверг, 3 апреля, Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер МКС на арест. Тогда же Орбан подтвердил, что страна приступила к процедуре выхода из Международного уголовного суда.

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