Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте арестовали по ордеру МУС

Международный уголовный суд обвиняет Дутерте в преступлениях против человечности из-за его жестокой "войны с наркотиками"

Родриго Дутерте (Фото: ЕРА/ROLEX DELA PENA)

Филиппинская полиция арестовала бывшего президента Родриго Дутерте после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. Об этом пишет BBC.

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Отмечается, что Гаага обвиняет Дутерте в преступлениях против человечности из-за его жестокой "войны с наркотиками". Он был задержан в аэропорту Манилы сразу после прибытия из Гонконга.

Дутерте проводил жестокую антинаркотическую кампанию во время своего президентства на Филиппинах (2016–2022), в результате которой погибли тысячи человек.

79-летний политик ранее заявлял, что готов к аресту. Его бывший пресс-секретарь, Сальвадор Панело, назвал задержание "незаконным", поскольку Филиппины вышли из юрисдикции МУС, но суд подчеркнул, что юрисдикция сохраняется в отношении преступлений до выхода страны.

Критики обвиняют Дутерте в нарушениях прав человека из-за "войн с наркотиками", но сам политик отвергал эти обвинения. Он получил известность благодаря своему образу жесткого лидера, а его дочь Сара в настоящее время – вице-президент Филиппин.

30 июня 2022 года Дутерте ушел в отставку. В АР отмечали, что во время шестилетней каденции он запомнился жестокими репрессиями против наркобизнеса, в результате которых погибли более 6000 человек, в основном подозреваемые мелкого масштаба.

24 мая того же года он осудил полномасштабное российское вторжение в Украину. Он отметил, что его с российским диктатором Путиным называют убийцами, однако подчеркнул: "Я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков".