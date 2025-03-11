Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте арестовали по ордеру МУС
Филиппинская полиция арестовала бывшего президента Родриго Дутерте после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. Об этом пишет BBC.
Отмечается, что Гаага обвиняет Дутерте в преступлениях против человечности из-за его жестокой "войны с наркотиками". Он был задержан в аэропорту Манилы сразу после прибытия из Гонконга.
Дутерте проводил жестокую антинаркотическую кампанию во время своего президентства на Филиппинах (2016–2022), в результате которой погибли тысячи человек.
79-летний политик ранее заявлял, что готов к аресту. Его бывший пресс-секретарь, Сальвадор Панело, назвал задержание "незаконным", поскольку Филиппины вышли из юрисдикции МУС, но суд подчеркнул, что юрисдикция сохраняется в отношении преступлений до выхода страны.
Критики обвиняют Дутерте в нарушениях прав человека из-за "войн с наркотиками", но сам политик отвергал эти обвинения. Он получил известность благодаря своему образу жесткого лидера, а его дочь Сара в настоящее время – вице-президент Филиппин.
- 30 июня 2022 года Дутерте ушел в отставку. В АР отмечали, что во время шестилетней каденции он запомнился жестокими репрессиями против наркобизнеса, в результате которых погибли более 6000 человек, в основном подозреваемые мелкого масштаба.
- 24 мая того же года он осудил полномасштабное российское вторжение в Украину. Он отметил, что его с российским диктатором Путиным называют убийцами, однако подчеркнул: "Я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков".