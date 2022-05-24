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Президент Филиппин раскритиковал "своего друга" Путина: Я убиваю преступников, а не детей

24.05.2022, 12:00
Президент Филиппин раскритиковал
Родриго Дутерте и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Уходящий в отставку президент Филиппин Родриго Дутерте раскритиковал "своего друга", российского диктатора Владимира Путина, за войну в Украине. Об этом сообщает Associated Press.

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Отмечается, что Дутерте, который называл Путина "своим другом и кумиром", впервые осудил широкомасштабное вторжение РФ в Украине. Он, в частности, раскритиковал российского диктатора за скачок цен на нефть и убийства ни в чем не повинных мирных жителей.

Дутерте отметил, что его с Путиным называют убийцами, однако подчеркнул: "Я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков".

Президент Филиппин сказал, что не осуждает Путина, однако не согласен с тем, что он называет "спецоперацией" полномасштабную войну против суверенного государства.

Дутерте призвал Путина "как друга" прекратить обстрелы и бомбардировки жилых районов, дать гражданским возможность эвакуироваться, перед тем как бомбить.

"Я ухожу и не знаю, как решить эту проблему. Вы должны решить войну между Украиной и Россией, прежде чем мы сможем говорить о возвращении к нормальной жизни".

  • 30 июня Дутерте уходит в отставку. В АР отмечают, что во время шестилетней каденции он запомнился жестокими репрессиями против наркобизнеса, в результате которого погибли более 6000 человек, в основном подозреваемых мелкого масштаба.

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Марк Сировой
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