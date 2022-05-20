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20.05.2022, 11:50

Гайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видео

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Гайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видеоГайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видеоГайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видеоГайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видеоГайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видео
Гайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видеоГайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видеоГайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видеоГайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видеоГайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видео
Гайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видеоГайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видеоГайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видеоГайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видеоГайдай: Рубежное разделило судьбу Мариуполя, город разрушен до основания – фото, видео

Рубежное Луганской области разрушено дотла, как и Мариуполь, во дворах появились кладбища. Об этом написал в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Промышленный город разрушен до основания, уцелевших построек нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах – кладбища", – написал он.

По словам Гайдая, до широкомасштабной войны с Россией в Рубежном проживали 60 000 человек. Сегодня рубежанцы разделились на три категории: те, кто выехал; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; те, кто до сих пор "в заложниках у кадыровцев" и живет в подвалах города.

"Разграбленные выжженные кирпичные коробки – это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля", – написал он.

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Теги: луганская область, разрушения, армия рф, рубежное, Сергей Гайдай
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