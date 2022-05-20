РФ наступает в Луганской области, но провалила штурмовые действия под Северодонецком – ГШ

Россия ведет наступательную операцию в Луганской области, но после неудачных штурмовых действий и потерь отступила в районе Северодонецка. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Ситуация по направлениям:

Донбасс

Россия ведет наступательную операцию в районе Лисичанска и Северодонецка. Враг вел штурмовые действия в районе Северодонецка, успеха не имел, понес потери и вынужден был отступить. Также россияне ведут боевые действия в районе Тошковки.

На Донецком направлении армия РФ активизировала наступательные и штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение. Россияне пытались разрушить укрепления, вели огонь из минометов, артиллерии, РСЗО и тактической авиации.

На Славянском – РФ обстреливала гражданскую инфраструктуру в районе Довгенького, Великой Камышевахи, Долины. На Лиманском – периодически обстреливает гражданскую ифраструктуру в районе Дибровы и Закитного.

На Бахмутском – наступали в районе Выскривы, пытались улучшить положение возле Владимировки и Васильевки, но понесли потери у Александрополья. На Кураховском – россияне массировано обстреливали гражданскую инфраструктуру, безуспешно наступали у Новомихайловки и Александровки.

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Юг

На Запорожском и Новопавловском направлениях враг обстреливал гражданскую инфраструктуру и мирные дома, вел контрбатарейную борьбу. В районе Новодаровки понес потери и отошел на предыдущие позиции.

На Южнобугском – без активных боевых действий РФ. Оккупанты обстреливали дома, оборудовали свои позиции. Остается высокой вероятность продолжения боевых действий: армия РФ может попытаться улучшить тактическое положения для выхода на админграницу Херсонской области.

Слобожанщина

На Харьковском направлении враг бросает усилия на удержание рубежей, пытается проводить контратаки, чтобы восстановить потерянные позиции, ведет усиленную воздушную разведку. Были боевые действия в районах Терновой и Веселого, обстрелы россиян вблизи Русских Тишек.

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Марк Сировой

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