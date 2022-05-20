За сутки на Донбассе ВСУ отбили 14 атак оккупантов, на юге – уничтожили склад боеприпасов

За сутки 19 мая в Донецкой и Луганской областях украинские военные группировки Объединенных сил отбили 14 атак российских оккупантов. Об этом сообщают ОС.

Как отмечается, на Донбассе ВСУ наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

- 8 танков;

- 14 единиц боевой бронированной техники;

- 6 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили один беспилотник типа Орлан-10.

Украинские военные из состава группировки Объединенных сил отразили 19 мая 14 атак врага. Вечером на двух локациях продолжались бои.

Оперативное командование Юг сообщает, что подразделения ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнили на южном направлении 91 огневое задание.

"В результате уничтожен очередной склад боеприпасов на Херсонщине, два танка Т-72, самоходная артустановка и гаубица, две реактивные системы залпового огня "Град" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", бронированная и автотехника", – сообщили в ОК Юг и добавили, что ликвидировано 40 россиян.

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Наталия Медведева

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