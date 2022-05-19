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Россияне сосредоточились на Донецком направлении: безуспешно пытались штурмовать – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 19:09
Россияне сосредоточились на Донецком направлении: безуспешно пытались штурмовать – Генштаб - Фото
Фото – Генштаб

Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на Донецком направлении, где применяли авиацию, артиллерию, минометы и пытались штурмовать позиции ВСУ. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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На Донецком направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение и проводили наступательные и штурмовые действия.

В районе Северодонецка россияне вели штурмовые действия, понесли потери и отошли на ранее занятые позиции. Продолжаются бои в районе Тошковки.

Оккупанты проводили наступательные действия в районе Александрополя Ясиноватского района и безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье.

На Авдеевском направлении при поддержке артиллерии оккупанты вели штурмовые действия в районе Новобахмутовки, понесли потери и отступили.

На Кураховском направлении россияне при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем безуспешно вели наступление в районах Степного, Славного и Марьинки.

На Слобожанском направлении россияне пытаются удерживать занятые позиций и не допустить продвижения ВСУ. В отдельных районах оккупанты безуспешно попытались проводить контратаки. Продолжаются бои в районах Терновой и Борщевой, оккупанты ведут усиленную воздушную разведку.

В Генштабе сообщают, что командование оставило россиян без обещанных выплат за участие в боевых действиях, личный состав продолжает нести значительные потери в боях, фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений.

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Оксана Житнюк
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