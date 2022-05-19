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ВСУ за две недели выбили оккупантов из 23 населенных пунктов в Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 17:05
ВСУ за две недели выбили оккупантов из 23 населенных пунктов в Харьковской области - Фото
Фото: EPA

Вооруженные Силы Украины с 5 мая освободили 23 населенных пункта в Харьковской области. Об этом на брифинге в Media Center Ukraine в четверг рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Алексей Громов.

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"На Харьковском направлении действиями наших войск, начиная с 5 мая, уже освобождены 23 населенных пункта", — отметил он на брифинге.

По его словам, Россия в ответ усилила обстрелы и пытается сдержать наступление украинских войск и выход к государственной границе.

Также продолжаются обстрелы Сумской и Черниговской областей, чтобы нанести урон и отвлечь от основных направлений.

  • 18 мая стало известно об освобождении села Дементиевка в Дергачевском районе Харьковской области.
  • 15 мая один из батальонов украинской теробороны вышел на участок государственной границы с Россией в Харьковской области.
  • 14 мая эксперты вашингтонского Института военных исследований (ISW) заявили, что Украина победила в битве за Харьков. Аналитики предполагают, что армия РФ решила полностью отойти от позиций возле Харькова из-за постоянных контрнаступлений Украины и ограниченного количества подкреплений.
Андрей Водяный
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война харьковская область
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