ВСУ за две недели выбили оккупантов из 23 населенных пунктов в Харьковской области

Вооруженные Силы Украины с 5 мая освободили 23 населенных пункта в Харьковской области. Об этом на брифинге в Media Center Ukraine в четверг рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Алексей Громов.

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"На Харьковском направлении действиями наших войск, начиная с 5 мая, уже освобождены 23 населенных пункта", — отметил он на брифинге.

По его словам, Россия в ответ усилила обстрелы и пытается сдержать наступление украинских войск и выход к государственной границе.

Также продолжаются обстрелы Сумской и Черниговской областей, чтобы нанести урон и отвлечь от основных направлений.

18 мая стало известно об освобождении села Дементиевка в Дергачевском районе Харьковской области.

15 мая один из батальонов украинской теробороны вышел на участок государственной границы с Россией в Харьковской области.

14 мая эксперты вашингтонского Института военных исследований (ISW) заявили, что Украина победила в битве за Харьков. Аналитики предполагают, что армия РФ решила полностью отойти от позиций возле Харькова из-за постоянных контрнаступлений Украины и ограниченного количества подкреплений.

Андрей Водяный

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