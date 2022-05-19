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РФ уменьшила атаки на Донбассе, пытается пройти к морю между Херсоном и Николаевом – США

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 10:51
РФ уменьшила атаки на Донбассе, пытается пройти к морю между Херсоном и Николаевом – США - Фото
Российский военный (фото - ЕРА)

Россия сократила по размеру и масштабу атаки на Донбассе, а между Херсоном и Николаевом пытается продвинуться к Черному морю. Об этом сообщил на брифинге старший сотрудник Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

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По его словам, армии РФ удалось добиться незначительного успеха на двух осях – между Херсоном и Николаевом по направлению к Черному морю, а также от Донецка по направлению к Великой Новоселке, куда оккупанты перебросили войска из Мариуполя.

У чиновника Пентагона нет ясного ответа, почему россияне пытаются двигаться к морю. По его словам, признаков неминуемой морской атаки или десанта нет.

Он также отметил, что атаки России на Донбассе стали меньше по масштабу и размеру, а цели – более локализованными.

"Это города и деревни, а иногда и перекрестки… Так что это просто своего рода сокращение их задач и целей", – сказал чиновник.

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При этом представитель Пентагона отметил, что на Донбассе у РФ нет серьезного прогресса, а есть движение вперед-назад и боевые действия меньшего масштаба.

Он также упомянул, что украинские силы гонят оккупантов на северо-восток от Харькова к границе с РФ. Продвижение украинцев составляет 3-10 км, но единой линии соприкосновения нет.

Американский чиновник добавил, что армия РФ продолжает использовать тактику с артиллерийским обстрелом и последующей лобовой атакой небольшой группой, однако у нее по-прежнему остаются проблемы с координацией и снабжением, а украинские силы дают отпор.

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Марк Сировой
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пентагон Донбасс Херсон Николаев Харьков черное море армия рф войска россии
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