Оккупанты отступили под Авдеевкой, планируют брать на войну студентов из ОРДЛО – Генштаб

Российские войска безуспешно пытаются наступать на Донбассе, они отступили в районе Авдеевки и некоторых участках на Славянском направлении, на войну планируют брать студентов из ОРДЛО. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что основные усилия враг бросает на Донецкое направление и не прекращает наступательных действий на востоке. Ситуация по направлениям в деталях:

Донбасс

На Кураховсмком направлении РФ безуспешно наступала в районе Новомихайловки. На Авдеевском – вела наступление в районе Юрьевки, но понесла потери и отступила, безуспешно пыталась штурмовать Новокалиново и Первомайское.

На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение, вели боевые действия в районе Великой Комышевахи, но без успеха – на некоторых участках они отступили из-за значительных потерь.

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На Бахмутском – враг вел наступление, чтобы улучшить тактическое положение, безуспешно пытался штурмовать в районе Золотого-4. На Северодонецком – попытка наступления и штурмовых действий в районе Устиновки, без успеха для оккупантов.

На Лиманском направлении россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру, наносили ракетные удары, чтобы закрепиться на занятых позициях, применяли авиацию для разрушения гражданских объектов в Лоскутовке, Катериновке, Новомихайловке и Ореховом.

Вчера на Донецком и Луганском направлениях украинские силы отбили 16 атак. Из-за отсутствия мобилизационного ресурса, оккупанты планируют привлечь к боевым действиям студентов вузов из ОРДЛО.

Юг

На Новопавловском и Запорожском направления оккупанты не вели активных боевых действий. Из артиллерии и минометов били по инфраструктуре и мирным жилищам в Гуляйполе, Гуляйпольском, Новоданиловке, Малиновке.

В район Александровки прибыли около 250 военных из Харьковского направления, чтобы восполнить потери 107 стрелкового батальона, который потерял более 50% личного состава.

На Южнобугском направлении оккупанты сосредоточились на удержании занятых рубежей, обстреливали из артиллерии Лиманы, Пришиб, Трудолюбовку и Нововоронцовку.

Харьковское

Основные усилия врага – на удержании занятых рубежей и контратаках для восстановления утраченных позиций. РФ использует диверсионно-разведывательные группы.

17 мая советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что войска России начали переходить к обороне по всему участку от Херсона до Харькова.

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Марк Сировой

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