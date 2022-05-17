Российские войска начали переходить к обороне – Арестович

Российские оккупационные войска "начали переходить к обороне по всему участку, от Херсона до Харькова". Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире канала "Фейгин Live".

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"На всех направлениях российские войска получили примерно такую команду, это из открытых источников, это видно по их действиям: захватить позиции, наилучшие для удержания обороны на данном участке местности", – сказал Арестович.

По его словам, в основном это населенные пункты, холмы и естественные рубежи типа рек и оврагов. "Они начали копать, очень активно копают", – сказал он, уточнив, что часть войск продолжает наступать, а часть "за их спиной уже закапываются". В некоторых местах, по словам Арестовича, "закапываются" уже и те, кто стоит на первой линии.

"Можно сказать аккуратно, что российская армия начала переходить к обороне по всему участку, от Херсона до Харькова. Единственное место, где они этого еще не делают, — это Изюмское и Луганское направления. Вот там еще дожимают", – сказал Арестович.

По его словам, оккупанты исчерпывают наступательный потенциал.

"Но надо понимать, что не завтра они перейдут к обороне. Процесс перехода к обороне такой группировки — это недели. Но они уже его начали, начали копать... Они еще активно будут давить с переброской резервов на Луганском направлении... Они очень активно пытаются двигаться на Славянском направлении... И поддавливают еще на Гуляйполевском", – сказал советник главы ОП.

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Вадим Ребрина

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