"Пытаются вызвать голодомор". Гайдай: Россияне разбомбили новейший элеватор в Рубежном
Россияне бомбардировками уничтожили новейший зерновой элеватор в Рубежном. Об этом сообщил в Telegram глава луганской ОГА Сергей Гайдай.
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"Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на территорию ООО Голден АГРО в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы", – написал Гайдай.
Уничтоженный элеваторный комплекс, рассчитанный на хранение 30 000 тонн зерна, был открыт в 2020 году и располагал новейшим оборудованием.
"На предприятии установлена лаборатория с современным оборудованием, зерносушилка мощностью 1500 т в сутки, сепаратор, автовесы, автоматический пробоотборник. Есть возможность загружать вагоны. Мощность ж/д отгрузки — до 3000 т в сутки", – писал в 2020 году отраслевой ресурс.
"Рашисты хотят устроить голодомор", – прокомментировал глава Луганской ОГА уничтожение элеватора.
- 23 апреля сообщалось, что оккупанты опустошили в Херсонской области элеватор и вывезли все зерно в Крым.
- 2 мая россияне нанесли ракетный удар по складу с зерном в Днепропетровской области.
- Вчера министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что российские бомбовые удары по зерновой инфраструктуре Украины выглядят как попытки снизить для РФ конкуренцию на экспортных рынках.
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