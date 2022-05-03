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"Пытаются вызвать голодомор". Гайдай: Россияне разбомбили новейший элеватор в Рубежном

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 14:16
Элеватор в Рубежном, 2020 год (Фото - Facebook Голден Агро)

Россияне бомбардировками уничтожили новейший зерновой элеватор в Рубежном. Об этом сообщил в Telegram глава луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на территорию ООО Голден АГРО в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы", – написал Гайдай.

Спутниковые снимки элеватора в Рубежном до и после бомбардировки (Фото – Telegram Сергій Гайдай / Луганська ОДА)
 

Уничтоженный элеваторный комплекс, рассчитанный на хранение 30 000 тонн зерна, был открыт в 2020 году и располагал новейшим оборудованием. 

"На предприятии установлена лаборатория с современным оборудованием, зерносушилка мощностью 1500 т в сутки, сепаратор, автовесы, автоматический пробоотборник. Есть возможность загружать вагоны. Мощность ж/д отгрузки — до 3000 т в сутки", – писал в 2020 году отраслевой ресурс.

"Рашисты хотят устроить голодомор", – прокомментировал глава Луганской ОГА уничтожение элеватора.

Сергей Бережной
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элеватор рубежное Голден Агро
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