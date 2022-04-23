Россияне вывозят в Крым украинское зерно, давят на аграриев и угрожают тюрьмой – омбудсмен

В Луганской области оккупанты давят на аграриев и угрожают тюрьмой за отказ в "сотрудничестве", а в Херсонской области россияне опустошили элеватор и вывезли все зерно в Крым. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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По данным Денисовой, в Херсонской области оккупанты опустошили элеватор в поселке Новоалексеевка и вывезли все зерно в оккупированный Крым. Также заметили поезд с надписью "Зерно", который выезжал с территории оккупированного полуострова через Керченский мост.

Также известно, что "кадыровцы" захватили предприятие Агросодружество, обрабатывающее около 20 000 гектаров земли в Геническом районе.

В Сватовском районе Луганской области террористическая организация ЛНР вынуждает фермеров начать посевные работы.

Денисова сообщила, что луганских аграриев обещают обеспечить горюче-смазочными материалами бесплатно, но потом собранный урожай будет "национализирован" в пользу оккупантов, а фермерам будет принадлежать только небольшая часть урожая.

За отказ от такого "сотрудничества" аграриям Сватовского района угрожают конфискацией сельхозтехники, посевного материала, а также тюрьмой.

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Оксана Житнюк

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