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NYT опубликовало свидетельства убийства российскими оккупантами восьми жителей Бучи: видео

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 02:12
NYT опубликовало свидетельства убийства российскими оккупантами восьми жителей Бучи: видео - Фото
Буча после оккупации (Фото: EPA-EFE/MIKHAIL PALINCHAK)

Иностранные журналисты нашли свидетельства и видео, которые показывают, что российские десантники 4 марта казнили по меньшей мере восемь украинцев в Буче. Материал об этом опубликовало издание The New York Times.

На видео российские десантники ведут по улице Бучи девять человек, направив на них оружие.

Некоторые из украинских пленных сгорбились и держат за ремни тех, кто идет перед ними. Один пленник – в ярко синей толстовке.

Свидетели видели, как оккупанты привели задержанных во двор здания и положили их на землю.

После этого, по словам восьми свидетелей, россияне отвели мужчин за соседнее офисное здание, которое они превратили в импровизированную базу. Потом прозвучали выстрелы. Пленники не вернулись.

Видео с дрона, снятое днем ​​позже, 5 марта, полученное эксклюзивно для The Times, является первым визуальным доказательством, подтверждающим показания очевидцев. На нем видны трупы, лежащие на земле у офисного здания на улице Яблунской, 144, а рядом с ними стоят два российских солдата. Среди тел видно пятно ярко-синего цвета – пленник в синей толстовке.

Фотография тел казненных мужчин, лежащих во дворе, некоторые со связанными руками, была среди множества изображений, которые были обнародованы в начале апреля после вывода российских войск из Бучи.

Выжил один из девятерых – 43-летний Иван Скиба, он был ранен и притворился мертвым. 

Иван Скиба и пять его товарищей записались в тероборону и дежурили на блокпосту, когда 3 марта россияне оккупировали Бучу.

Предупредив по радио, что оккупанты вернулись в Бучу и движутся в их направлении, бойцы теробороны спрятались в доме рядом с блокпостом вместе с хозяином, 53-летним волонтером Валерием Котенко.

Позже к ним присоединились еще двое бойцов, Андрей Дворников и Денис Руденко, мужчина в синей толстовке на видео.

4 марта их нашли оккупанты, выгнали из дома всех девятерых, обыскали, заставили некоторых снять зимние куртки и обувь, а потом отвели на улицу Яблунскую, 144.

О том, что произошло дальше, журналистам Times рассказали Скиба и семь свидетелей.

По словам Скибы, оккупанты заставили их встать на колени, а затем почти сразу застрелили 28-летнего Виталия Карпенко. 

Свидетель Юрий Ражик видел, как после этого Скибу и Андрея Вербового завели внутрь здания, где их допросили и избили, потом Вербового застрелили, а Скибу привели обратно.

Потом, по словам Скибы, двое российских солдат вывели его и остальных пленных во двор сбоку здания. Ражик и другие свидетели, находившиеся возле офисного здания, видели, как солдаты уводили пленных, а затем слышали выстрелы.

"В меня выстрелили, и я упал. Пуля попала мне в бок", – сказал Скиба. Он показал фотографии своих ран – входное и выходное отверстия на левой стороне живота. 

"Я упал и притворился мертвым, – сказал он. – Я не двигался и не дышал. На улице было холодно, и было слышно дыхание людей".

Он подождал около 15 минут, пока не перестал слышать голоса солдат, потом встал и ушел.

NYT опубликовало свидетельства убийства российскими оккупантами восьми жителей Бучи: видео
Наталия Медведева
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военные преступления буча
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