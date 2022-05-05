UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Диктатор Лукашенко признал, что война России против Украины "затянулась"

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 14:03
Диктатор Лукашенко признал, что война России против Украины
Фото: president.gov.by

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что война России против Украины "затянулась". Об этом он сказал в интервью Associated Press.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это чувствую. Я это чувствую так, что эта операция затянулась", – сказал Лукашенко.

Он обвинил Украину в "провоцировании России" и выразил удивление, почему она не спешит договариваться с Россией о мире.

"Я знаю позицию России. Знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой фактически идет война, военные действия, погибают люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне", – сказал Лукашенко. Он считает, что президент США Джо Байден может остановить войну "в течение недели", если скажет: "Все, мужики, повоевали – давайте прекращайте".

Лукашенко считает, что российский диктатор Владимир Путин "скорее всего не хочет глобального столкновения с НАТО".

"Воспользуйтесь этим. Воспользуйтесь и сделайте все, чтобы этого не произошло. Иначе, даже если Путин этого не будет хотеть, военные отреагируют", – заявил беларуский диктатор.

Говоря о возможности применения ядерного оружия Россией в случае продолжения войны в Украине, Лукашенко назвал такой сценарий недопустимым, а "может Россия или не может – это вам нужно задать руководству России вопросы".

  • 24 февраля 2022 года Россия с помощью Беларуси совершила полномасштабное вторжение в Украину.
  • Беларусь пропустила российскую армию, которая шла на Киев и Чернигов и позволила ей обстреливать Украину со своей территории.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
війна беларусь александр лукашенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 