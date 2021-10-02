Побудил полицию казнить тысячи людей. Президент Филиппин объявил об уходе из политики

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не будет баллотироваться на пост вице-президента на выборах в следующем году и уйдет из политики. Об этом сообщает BBC.

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Еще в прошлом месяце Дутерте говорил, что будет избираться на пост вице-президента в следующем году, поскольку конституция Филиппин запрещает баллотироваться на второй срок на посту главы государства.

Но теперь он изменил мнение и во время мероприятия в Маниле сказал, что уйдет, поскольку "филиппинцы считают его неквалифицированным".

Это заявление Дутерте сделал на фоне предположение, что его дочь Сара Дутерте-Карпио собирается избираться в президенты. Сейчас она является мэром города Давао. В прошлом месяце она сказала, что не будет участвовать в гонке, поскольку они с отцом договорились, что только один из них будет баллотироваться на выборах в 2022 году. При этом она возглавляла все опросы общественного мнения, проведенные в этом году. Дутерте пришел к власти в 2016 году, пообещав сокрушить преступность и бороться с наркотиками в стране. За пять лет на посту "он побудил полицию совершить тысячи внесудебных казней подозреваемых в "войне с наркотиками". Более 7000 человек были убиты полицией или неизвестными вооруженными нападавшими за первые шесть месяцев президентства Дутерте. В июне прокурор МУС обратился с заявлением о возбуждении полного расследования убийств на Филиппинах в ходе антинаркатической кампании, заявив, что могли быть совершены преступления против человечности. Если дочь Дутерте изберут президентом, она, вероятно, защитит своего отца от уголовных обвинений на Филиппинах и от прокуроров МУС, предполагают журналисты. 2 апреля 2020 года Дутерте предупредил нарушителей карантина и социального дистанцирования, что к ним может быть применен расстрел. Читайте также: "Я лично убивал": история филиппинского диктатора Дутерте

Владислав Сердюк

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