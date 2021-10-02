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Побудил полицию казнить тысячи людей. Президент Филиппин объявил об уходе из политики

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2021, 15:45
Побудил полицию казнить тысячи людей. Президент Филиппин объявил об уходе из политики - Фото
Родриго Дутерте с оружием в руках (Фото 2 - EPA - Francis R. Malasig)

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не будет баллотироваться на пост вице-президента на выборах в следующем году и уйдет из политики. Об этом сообщает BBC.

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Еще в прошлом месяце Дутерте говорил, что будет избираться на пост вице-президента в следующем году, поскольку конституция Филиппин запрещает баллотироваться на второй срок на посту главы государства. 

Но теперь он изменил мнение и во время мероприятия в Маниле сказал, что уйдет, поскольку "филиппинцы считают его неквалифицированным". 

Это заявление Дутерте сделал на фоне предположение, что его дочь Сара Дутерте-Карпио собирается избираться в президенты. Сейчас она является мэром города Давао. В прошлом месяце она сказала, что не будет участвовать в гонке, поскольку они с отцом договорились, что только один из них будет баллотироваться на выборах в 2022 году. При этом она возглавляла все опросы общественного мнения, проведенные в этом году.

Дутерте пришел к власти в 2016 году, пообещав сокрушить преступность и бороться с наркотиками в стране. За пять лет на посту "он побудил полицию совершить тысячи внесудебных казней подозреваемых в "войне с наркотиками". Более 7000 человек были убиты полицией или неизвестными вооруженными нападавшими за первые шесть месяцев президентства Дутерте.

В июне прокурор МУС обратился с заявлением о возбуждении полного расследования убийств на Филиппинах в ходе антинаркатической кампании, заявив, что могли быть совершены преступления против человечности. Если дочь Дутерте изберут президентом, она, вероятно, защитит своего отца от уголовных обвинений на Филиппинах и от прокуроров МУС, предполагают журналисты.

  • 2 апреля 2020 года Дутерте предупредил нарушителей карантина и социального дистанцирования, что к ним может быть применен расстрел.

Читайте также: "Я лично убивал": история филиппинского диктатора Дутерте

Владислав Сердюк
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Родриго Дутерте
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