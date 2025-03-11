Колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте заарештували за ордером МКС

Міжнародний кримінальний суд звинувачує Дутерте у злочинах проти людяності через його жорстоку "війну з наркотиками"

Родріго Дутерте (Фото: ЕРА/ROLEX DELA PENA)

Філіппінська поліція заарештувала колишнього президента Родріго Дутерте після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт. Про це пише BBC.

Зазначається, що Гаага звинувачує Дутерте у злочинах проти людяності через його жорстоку "війну з наркотиками". Він був затриманий в аеропорту Маніли одразу після прибуття з Гонконгу.

Дутерте проводив жорстоку антинаркотичну кампанію під час свого президентства на Філіппінах (2016–2022), внаслідок якої загинули тисячі людей.

79-річний політик раніше заявляв, що готовий до арешту. Його колишній прессекретар, Сальвадор Панело, назвав затримання "незаконним", оскільки Філіппіни вийшли з юрисдикції МКС, але суд наголосив, що юрисдикція зберігається щодо злочинів до виходу країни.

Критики звинувачують Дутерте в порушеннях прав людини через "війни з наркотиками", але сам політик відкидав ці звинувачення. Він здобув популярність завдяки своєму образу жорсткого лідера, а його донька Сара нині є віцепрезиденткою Філіппін.

30 червня 2022 року Дутерте пішов у відставку. В АР зазначали, що під час шестирічної каденції він запам'ятався жорстокими репресіями проти наркобізнесу, унаслідок яких загинуло більше ніж 6000 осіб, здебільшого підозрюваних дрібного масштабу.

24 травня того самого року він засудив повномасштабне російське вторгнення в Україну. Він зазначив, що його з російським диктатором Путіним називають убивцями, однак наголосив: "Я вбиваю злочинців, я не вбиваю дітей і старих".