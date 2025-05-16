Главный прокурор МУС идет в отпуск, пока расследуют его вероятные домогательства

Карим Хан обвиняется в том, что более года он якобы пытался заставить свою подчиненную к интимным отношениям

Карим Хан (Фото: ЕРА / MIGUEL GUTIERREZ)

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан уйдет в отпуск на время расследования обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на пресс-службу суда.

Хана обвиняют в том, что более года он якобы оказывал давление на свою подчиненную, пытаясь принудить ее к интимным отношениям, а также неоднократно прикасался к ней без согласия. Сам прокурор эти обвинения категорически отрицает.

Решение о его отстранении поддержали правозащитные организации, еще в прошлом году призывавшие Хана сложить полномочия.

"В любой другой профессиональной сфере человека с такими обвинениями уже давно отстранили бы от должности", – подчеркнула Эймер Шайн, представитель организации Women's Initiatives for Gender Justice, работающей в Гааге.

О том, что Гаага начнет расследование Хана за сексуальные домогательства, агентство Reuters сообщило еще в 2024 году.