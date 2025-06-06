Администрация Трампа ввела санкции против четырех судей Международного уголовного суда

Ограничения наложены за "безосновательные действия" судей против США и Израиля

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Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против четырех судей Международного уголовного суда. Таким образом Соединенные Штаты ответили на расследование МКС вероятных преступлений американской армии в Афганистане и израильского правительства в Газе, сообщает Reuters.

В санкционные списки Вашингтона попали четыре судьи из Уганды, Перу, Бенина и Словении.

"Как судьи МУС, эти четыре человека активно участвовали в незаконных и безосновательных действиях МУС, направленных против Америки или нашего близкого союзника, Израиля. МУС политизирован и ошибочно утверждает, что имеет неограниченные дискреционные полномочия расследовать, выдвигать обвинения и преследовать граждан Соединенных Штатов и наших союзников", – заявил государственный секретарь США Марко Рубіо.

В заявлении Рубио говорится о расследовании МУС вероятных военных преступлений, совершенных американскими войсками в Афганистане, начатое в 2020 году, и выдачу в 2024 году ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху за вероятные военные преступления в Газе.

Санкции серьезно ограничивают возможности отдельных лиц осуществлять даже обычные финансовые операции, поскольку любые банки, связанные с Соединенными Штатами или совершающие сделки в долларах, должны соблюдать эти ограничения.

МУС раскритиковал этот шаг, назвав его попыткой подорвать независимость международного судебного учреждения, обеспечивающего надежду и справедливость миллионам жертв "невероятных зверств".