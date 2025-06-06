Администрация Трампа ввела санкции против четырех судей Международного уголовного суда
Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против четырех судей Международного уголовного суда. Таким образом Соединенные Штаты ответили на расследование МКС вероятных преступлений американской армии в Афганистане и израильского правительства в Газе, сообщает Reuters.
В санкционные списки Вашингтона попали четыре судьи из Уганды, Перу, Бенина и Словении.
"Как судьи МУС, эти четыре человека активно участвовали в незаконных и безосновательных действиях МУС, направленных против Америки или нашего близкого союзника, Израиля. МУС политизирован и ошибочно утверждает, что имеет неограниченные дискреционные полномочия расследовать, выдвигать обвинения и преследовать граждан Соединенных Штатов и наших союзников", – заявил государственный секретарь США Марко Рубіо.
В заявлении Рубио говорится о расследовании МУС вероятных военных преступлений, совершенных американскими войсками в Афганистане, начатое в 2020 году, и выдачу в 2024 году ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху за вероятные военные преступления в Газе.
Санкции серьезно ограничивают возможности отдельных лиц осуществлять даже обычные финансовые операции, поскольку любые банки, связанные с Соединенными Штатами или совершающие сделки в долларах, должны соблюдать эти ограничения.
МУС раскритиковал этот шаг, назвав его попыткой подорвать независимость международного судебного учреждения, обеспечивающего надежду и справедливость миллионам жертв "невероятных зверств".
- 20 мая 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и главы Минобороны Израиля.
- 16 мая 2025 года стало известно, что главный прокурор МУС Карим Хан уйдет в отпуск на время расследования обвинений в сексуальных домогательствах.