Ніхто в армії США не воював так, як українці, з 1944 року. Немає чого їх критикувати — генерал Кін

У тих американських військових, які висловлюють розчарування з приводу того, як Україна штурмує російські позиції, схоже, нереалістичні очікування, чого може досягти одна контрнаступальна операція, застерігає у колонці для The Wall Street Journal чотиризірковий генерал армії США у відставці Джек Кін.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За словами ексзаступника начальника штабу армії (1999—2003), це "тривожно", і Вашингтон має бути зосереджений на тому, щоб допомогти Україні вести війну "так, як вона хоче, а не щебетати збоку".

Аналітик з нацбезпеки Fox News та інших ресурсів нагадав, що американське військове керівництво хоче, щоб Україна зосередила сили, які Захід спорядив та підготував для контрнаступу, на одній ділянці у Запорізькій області для "швидкого" прориву та деокупації Мелітополя. Там дивуються, навіщо Сили оборони тримають велику кількість військ на сході, особливо навколо Бахмута, і навіщо проводиться кілька наступальних ударів у Запорізькій області, а не один масивний.

Кін пише, що на 2023 рік "ніхто в американській армії не розробляв великомасштабні механізовані операції проти серйозного та боєздатного супротивника, який використовує комплексну оборону", і що востаннє це була кампанія у Меці у Франції 1944 року, яку очолював генерал Джордж Паттон.

Колишній стратегічний радник ПВК Academi та ексдиректор оборонного гіганта General Dynamics додав, що, так, масована атака на Мелітополь, яку вимагають деякі воєначальники у США, "є найбільш очевидним, що може зробити Україна", і вона зосередить наступальну міць України на найкоротшому шляху до моря.

Читайте також: Путін не має ресурсів для війни на виснаження, але є нюанс – Буданов

"Такий підхід здається привабливим і обґрунтованим з військової точки зору. Біда в тому, що така ж думка була й у росіян: вони розмістили в обороні на цьому напрямі найсильніші з сил, що залишилися, вирили глибокі, великі траншеї й засипали землю мінами. Їхні найкращі пілоти, які керують найсучаснішими ударними вертольотами, перебувають у цьому районі та готові до українського нападу. Вони вже рік зміцнюють Мелітополь і наступне місто на півночі, Токмак. Ця найкоротша дорога до моря є також найбільш підготовленою частиною російської оборони на театрі бойових дій", – написав Кін.

Він зазначив, що українці де-факто зробили цей "маршрут" пріоритетним і останнім часом досягли там "важливих успіхів", як і штурмували на схід у Запорізькій області – "й досягли успіхів і там".

Кін вважає, що "найбільше, схоже, дратують американських чиновників" зусилля України щодо повернення Бахмута, який терористи російської групи Вагнера захопили цієї весни ціною десятків тисяч втрат. Американські військові хочуть, щоб ЗСУ зосередилися на Мелітополі, а не проводили операції під Бахмутом чи деінде.

"Подібні поради є військовою недбалістю", – підкреслив Кін.

За його словами, добре продумані механізовані кампанії майже завжди просуваються за кількома напрямками, а не за одним. Саме це коаліція під керівництвом Америки робила в Іраку у 1991 та 2003 роках, саме так американці, німці та СРСР воювали у Другій світовій війні.

Читайте також: Успіх контрнаступу ЗСУ — лише питання часу, запевнив заступник комбата 80 ОДШБр

"Причина проста: просування вздовж однієї осі дозволяє оборонцю повністю сконцентруватися на зупинці цього просування. У цьому випадку росіяни майже напевно перекинули б сили з інших частин театру військових дій так швидко, як тільки могли, щоб зупинити наступ України на Мелітополь", – додав Кін.

Він аргументує, що росіяни надіслали резерви в Запорізьку область, "але не надіслали додаткові підкріплення, почасти тому, що українські атаки скували їх по всій лінії", а український контрнаступ в районі Бахмута залучив до утримання лінії війська кількох російських повітряно-десантних та окремих бригад.

Ці підрозділи воювали у Луганській та Харківській областях та могли бути доступні для посилення мелітопольського спрямування окупантів, а зараз їх знищують у районі Бахмута, написав генерал у відставці. Наступальні дії ЗСУ далі на сході в Запорізькій області також скували російські сили, які в іншому випадку РФ могла б зсунути на захід. Подібні менш масштабні українські атаки в інших частинах лінії мали такий самий ефект.

Читайте також: Кулеба – аналітикам Заходу: Будьте обережні у своїх заявах щодо настання ЗСУ

Генерал пише: тиск України на цьому напрямі позбавив росіян практично будь-яких значущих резервів, за допомогою яких вони могли б протистояти великому українському прориву, а захоплення Мелітополя саме не виграє війну.

"Вимоги, щоб Україна зосередила всі зусилля на цьому напрямку, у поєднанні з попередженнями, що Захід не поповнюватиме запаси України для майбутніх операцій, дозволяють припустити, що принаймні деякі з тих, хто критикує український наступ, несерйозно ставляться до допомоги Україні у звільненні всієї її території. Якщо це так, і якщо позиція Пентагону полягає в тому, що він не очікує, що Україна звільнить свій народ, було б краще сказати це чітко, ніж робити непрямі та некоректні нападки на те, як Україна воює", – зазначив лауреат Президентської медалі свободи.

Кін підкреслив – життєво важливим інтересом нацбезпеки США є звільнення Україною своєї землі та свого народу від російської агресії, і "Америка має припинити критикувати те, що робить Україна, і натомість зосередитися на тому, щоб допомогти Україні якнайшвидше досягти наших спільних цілей".

"Це була б розумна стратегія", – резюмував чотиризірковий генерал у відставці.

У серпні 2023 року західні союзники "почали тверезо оцінювати темпи контрнаступу" України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.