Россия ударила ракетами "Калибр" по Винницкой области, есть прилет в частное предприятие

Российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по Винницкой области в ночь на 1 сентября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что пуски двух ракет были зафиксированы из Черного моря в районе временно оккупированной Феодосии в Крыму.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить одну ракету.

Вторая попала в одно из частных предприятий в Винницкой области, повреждено имущество, автомобили, раненые получают помощь.

В ночь на 30 августа РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136, ракетами с моря и крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС. Главнокомандующий ВСУ сообщил, что были сбиты все 28 крылатых ракет врага и 15 из 16 дронов. Украиские моряки-пограничники сбили российскую крылатую ракету Х-101 над морем.

В Киеве в результате отработки противовоздушной обороны и падения обломков начался пожар в двух районах столицы. Обломки ракеты упали на крышу торгового центра "Рив Гош". В результате российской атаки на разные районы столицы количество пострадавших возросло до трех, погибли два человека.

В Житомирской области обломки сбитого БПЛА частично повредили инфраструктурный объект и железную дорогу.

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