UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Трамп заявил, что генерал Милли "заслуживает смертной казни". Тот "примет меры" для защиты

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 09:39
Трамп заявил, что генерал Милли
Дональд Трамп и Марк Милли (Фото: EPA)

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу объединенного комитета начальников штабов Марка Милли в "предательстве" и заявил, что тот "заслуживает смертной казни". Генерал заявил, что "примет меры" для обеспечения безопасности своей семьи. Об этом он сказал в комментарии CBS News.

На прошлой неделе Трамп обвинил Милли в том, что тот якобы общался к Китаем за его спиной. 

В своей социальной сети Truth Social 45 глава Белого дома также раскритиковал роль генерала в выводе американских войск из Афганистана. 

"На самом деле он имел дело с Китаем, чтобы предупредить их о мышлении президента США. Этот поступок настолько вопиющий, что в былые времена наказанием была бы смерть. Результатом этого предательского акта могла стать война между Китаем и Соединенными Штатами", — заявил Трамп. 

По словам Милли, он является солдатом и готов умереть за конституцию США. 

Также он заявил, что "примет соответствующие меры, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своей семьи". 

"Поэтому я не буду напрямую комментировать эти вещи.Но я могу сказать вам, что я военный, солдат, я никогда не отвернусь от этой Конституции", — сказал военачальник.

Также глава ОКНШ подчеркнул, что в его звонках в Китай нет ничего неуместного или предательского.

  • 21 сентября сенаторы США большинством голосов утвердили генерала Военно-воздушных сил Чарльза Брауна на должность главы Объединенного комитета начальников штабов. Politico отмечает, что в должности Брауну придется "балансировать между угрозой Китая и необходимостью оснащения украинских военных боеприпасами, беспилотниками, ракетами и другим высококлассным оборудованием".
  • 22 сентября Залужный пригласил Милли в Украину, а тот познакомил главкома ВСУ со своим преемником Брауном.
  • Милли заявил, что у Сил обороны Украины даже после изнурительной летней кампании "осталось много военного могущества": войска "не потрачены", а контрнаступление "не провалилось".

Читайте также: Милли: Очень много времени уйдет на полную деоккупацию. Ходжес: Необязательно выбивать 200 тысяч россиян

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборы в СШАКитайдональд трампМарк Милли
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 