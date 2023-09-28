Трамп заявил, что генерал Милли "заслуживает смертной казни". Тот "примет меры" для защиты

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу объединенного комитета начальников штабов Марка Милли в "предательстве" и заявил, что тот "заслуживает смертной казни". Генерал заявил, что "примет меры" для обеспечения безопасности своей семьи. Об этом он сказал в комментарии CBS News.

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На прошлой неделе Трамп обвинил Милли в том, что тот якобы общался к Китаем за его спиной.

В своей социальной сети Truth Social 45 глава Белого дома также раскритиковал роль генерала в выводе американских войск из Афганистана.

"На самом деле он имел дело с Китаем, чтобы предупредить их о мышлении президента США. Этот поступок настолько вопиющий, что в былые времена наказанием была бы смерть. Результатом этого предательского акта могла стать война между Китаем и Соединенными Штатами", — заявил Трамп.

По словам Милли, он является солдатом и готов умереть за конституцию США.

Также он заявил, что "примет соответствующие меры, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своей семьи".

"Поэтому я не буду напрямую комментировать эти вещи.Но я могу сказать вам, что я военный, солдат, я никогда не отвернусь от этой Конституции", — сказал военачальник.

Также глава ОКНШ подчеркнул, что в его звонках в Китай нет ничего неуместного или предательского.

21 сентября сенаторы США большинством голосов утвердили генерала Военно-воздушных сил Чарльза Брауна на должность главы Объединенного комитета начальников штабов. Politico отмечает, что в должности Брауну придется "балансировать между угрозой Китая и необходимостью оснащения украинских военных боеприпасами, беспилотниками, ракетами и другим высококлассным оборудованием".

22 сентября Залужный пригласил Милли в Украину, а тот познакомил главкома ВСУ со своим преемником Брауном.

Милли заявил, что у Сил обороны Украины даже после изнурительной летней кампании "осталось много военного могущества": войска "не потрачены", а контрнаступление "не провалилось".

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