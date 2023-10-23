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Половина українців переконані у довгій війні, 73% – проти поступок ворогу: опитування КМІС

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 12:41
Половина українців переконані у довгій війні, 73% – проти поступок ворогу: опитування КМІС - Фото
Війна Росії проти України (Фото: ЕРА)

Половин (49%) українців переконані, що Росія ще багато років може вести війну через значного ресурсу, водночас 73% опитаних співгромадян проти будь-яких територіальних поступок їй, навіть якщо доведеться довго воювати. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

У лютому 2023 року соціологи запитали українців, як вони оцінюють "войовничі" спроможності Росії. Тоді 22% респондентів відповіли, що Росія зберігає значний запас ресурсів і може ще багато років вести війну проти України. 67% вважали, що Росія вичерпує свої ресурси та в осяжному майбутньому війна може завершитися на прийнятний для України умовах.

У жовтні кількість тих, хто вважає, що Україну чекає довга війна через те, що у Росії є багато ресурсів, збільшилася до 49%.

Українців, які думають, що війна незабаром закінчиться, оскільки у росіян недостатньо ресурсів, поменшало – 43%.

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Серед тих, хто вірить у військову міць Росії, 21% виступає за те, аби віддати деякі території в обмін на мир.

Але навіть серед тих, хто вважає, що Росія має значні ресурси для тривалої війни, 73% виступають проти будь-яких територіальних компромісів.

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Опитування проводилось Київським міжнародним інститутом соціології в період з 29 вересня-9 жовтня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 1010 респондентів у віці 18 років і старше, які мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій. Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.

  • Опитування КМІС показало, що кількість українців, які вірять у "конфлікт" між військовим і політичним керівництвом, зросла.

Читайте також: Понад 80% українців пов'язують процвітання України зі вступом до ЄС – опитування КМІС

Мілана Головань
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