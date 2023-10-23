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Половина украинцев убеждены в долгой войне, 73% против уступок врагу: опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 12:41
Половина украинцев убеждены в долгой войне, 73% против уступок врагу: опрос КМИС - Фото
Война России против Украины (Фото: ЕРА)

49% украинцев убеждены, что Россия еще много лет может вести войну из-за значительного запаса ресурсов, в то же время 73% людей против любых территориальных уступок, даже если придется долго воевать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В феврале 2023 года социологи спросили украинцев, как они оценивают воинственные возможности России.

22% респондентов ответили, что Россия сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины. 67% считали, что Россия исчерпывает свои ресурсы и в обозримом будущем война может завершиться на приемлемых для Украины условиях.

В октябре количество тех, кто считает, что Украине предстоит долгая война из-за того, что у России есть много ресурсов для этого, увеличилось до 49%. 43% украинцев начали думать, что война скоро закончится, поскольку у россиян недостаточно ресурсов.

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Как следует из результатов исследования, любой из двух ответов связан с готовностью или неготовностью украинцев к территориальным уступкам.

Среди тех, кто верит в военную мощь России, 21% выступает за то, чтобы отдать некоторые территории в обмен на мир.

Вместе с этим даже среди тех, кто считает, что у России есть значительные ресурсы для длительной войны, 73% выступают против каких-либо территориальных компромиссов.

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Опрос проводился Киевским международным институтом социологии в период с 29 сентября-9 октября 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрошено 1010 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий.

  • Опрос КМИС показал, что количество украинцев, верящих в "конфликт" между военным и политическим руководством, возросло.

Читайте также: Более 80% украинцев связывают процветание Украины со вступлением в ЕС – опрос КМИС

Милана Головань
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