Под Угледаром 72 бригада ВСУ уничтожила "Солнцепек". Видео попадания и огромного "гриба"
В районе Угледара воины 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
На записи можно увидеть прилет FPV-дрона в огнеметную систему врага.
В результате детонации "Солнцепек" был уничтожен.
Бойцы 72 бригады выполняют боевые задачи на Донбассе в районе Угледара.
СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200 х 200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.
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