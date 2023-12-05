Силы спецопераций уничтожили во временно оккупированном Донецке склад боеприпасов и "Град" оккупантов. ССО опубликовали видео доразведки, момента удара и последствий.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Военные сообщили, что во время разведывательных действий на Донецком направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражеский склад боеприпасов и установили местонахождение БМ-21 "Град".

Экипаж спецназовцев с помощью ударного беспилотного авиационного комплекса нанес по целям огневое поражение. В результате удара склад БК и "Град" уничтожены полностью, сообщили в ССО.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 913 РСЗО, 7987 артсистем, тысячи единиц другого оружия и техники, а также более 333 000 человек личного состава.

Смотрите также: Обнаружили ССО – HIMARS уничтожил российскую станцию РЭБ "Синица" под Купянском – видео