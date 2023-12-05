ССО уничтожили в Донецке "Град" и склад боеприпасов россиян – видео
Силы спецопераций уничтожили во временно оккупированном Донецке склад боеприпасов и "Град" оккупантов. ССО опубликовали видео доразведки, момента удара и последствий.
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Военные сообщили, что во время разведывательных действий на Донецком направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражеский склад боеприпасов и установили местонахождение БМ-21 "Град".
Экипаж спецназовцев с помощью ударного беспилотного авиационного комплекса нанес по целям огневое поражение. В результате удара склад БК и "Град" уничтожены полностью, сообщили в ССО.
- По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 913 РСЗО, 7987 артсистем, тысячи единиц другого оружия и техники, а также более 333 000 человек личного состава.
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