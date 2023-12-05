Сили оборони ліквідували 1030 російських загарбників за добу
Сили оборони ліквідували 1030 російських загарбників, знищили 26 артсистем та 22 одиниці бронетехніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 2 грудня 2023 року орієнтовно склали:
– особового складу – близько 333 840 (+1030);
– танків – 5587 (+7);
– бойових броньованих машин – 10 416 (+15);
– артилерійських систем – 7987 (+26);
– РСЗВ – 913 (+0);
– засобів ППО – 605 (+3);
– літаків – 323 (+0);
– гелікоптерів – 324 (+0);
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6032 (+15);
– крилатих ракет – 1570 (+1);
– кораблів / катерів – 22 (+0);
– підводних човнів – 1 (+0);
– автомобільної техніки та автоцистерн – 10 483 (+32);
– спеціальної техніки – 1148 (+7).
- Сили оборони відбили російські атаки на шести напрямках, найбільше на Авдіївському – 18. Впродовж доби відбулося 73 бойові зіткнення.
- В ніч проти 5 грудня тимчасово окупований Крим атакували невідомі безпілотники, вибухи лунали в Керчі та Феодосії.
- Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами С-300 у ніч проти 5 грудня.
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