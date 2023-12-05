Сили оборони ліквідували 1030 російських загарбників за добу

Знищено три засоби протиповітряної оборони окупантів

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони ліквідували 1030 російських загарбників, знищили 26 артсистем та 22 одиниці бронетехніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 2 грудня 2023 року орієнтовно склали:

– особового складу – близько 333 840 (+1030);

– танків – 5587 (+7);

– бойових броньованих машин – 10 416 (+15);

– артилерійських систем – 7987 (+26);

– РСЗВ – 913 (+0);

– засобів ППО – 605 (+3);

– літаків – 323 (+0);

– гелікоптерів – 324 (+0);

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6032 (+15);

– крилатих ракет – 1570 (+1);

– кораблів / катерів – 22 (+0);

– підводних човнів – 1 (+0);

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10 483 (+32);

– спеціальної техніки – 1148 (+7).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили російські атаки на шести напрямках, найбільше на Авдіївському – 18. Впродовж доби відбулося 73 бойові зіткнення.

В ніч проти 5 грудня тимчасово окупований Крим атакували невідомі безпілотники, вибухи лунали в Керчі та Феодосії.

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами С-300 у ніч проти 5 грудня.

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