Росія вдарила по Україні "шахедами" та ракетами С-300. Зафіксовано 13 прильотів — деталі

Зафіксовано прильоти семи безпілотників, ракетами росіяни били по Донецькій та Херсонській областях

Пуск ракети С-300 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами С-300 у ніч проти 5 грудня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що безпілотники запускали з Курської області та Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Керовані зенітні ракети ворог спрямував по цивільних об'єктах Донецької та Херсонської областей.

Загалом зафіксовано 17 "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

До відбиття атаки залучали винищувачі, зенітні підрозділи та мобільні вогневі групи.

У ніч проти 2 грудня 2023 року Росія атакувала Україну 11 "шахедами" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Вдень вдарила балістикою по Дніпру.

У ніч проти 1 грудня – 25 "шахедами" і ракетою X-59.

У ніч на 3 та 4 грудня росіяни також атакували дронами Старокостянтинів. Заступник голови ОВА Тюрін повідомляв, що чергові атаки на область минули без постраждалих та пошкоджень об'єктів інфраструктури.

4 грудня у Кривому Розі по обіді пролунали звуки вибухів.

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