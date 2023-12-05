Росія вдарила по Україні "шахедами" та ракетами С-300. Зафіксовано 13 прильотів — деталі
Пуск ракети С-300 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами С-300 у ніч проти 5 грудня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що безпілотники запускали з Курської області та Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Керовані зенітні ракети ворог спрямував по цивільних об'єктах Донецької та Херсонської областей.

Загалом зафіксовано 17 "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

До відбиття атаки залучали винищувачі, зенітні підрозділи та мобільні вогневі групи.

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